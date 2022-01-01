Максим Артамонов В Перми на эспланаде власти заменили плиту с ошибочной датой смерти Александра Попова Неверные данные были указаны при открытии отремонтированного участка главной городской площади Поделиться Твитнуть

В Перми на Аллее звёзд, которая находится на городской эспланаде, власти исправили ошибочные данные о дате смерти изобретателя радио Александра Попова. Он умер в 1906 году по новому стилю или в 1905 по старому, а на звезде же было указано, что в 1895.



Внимание на обновлённую звезду обратило издание «Текст» и telegram-канал «Это Пермь». «Новый компаньон» обратился с запросом в пресс-службу мэрии Перми, но на момент публикации новости ответ не поступил.



Напомним, ошибку на памятной плите пермяки обнаружили в начале ноября — после того, как городские власти открыли после реконструкции эспланаду, где расположена аллея звёзд.



Согласно биографическим данным, с 1895 по 1906 год знаменитый пермский инженер сделал наиболее важные открытия и научные исследования. Прототип радиопередатчика Попов презентовал на заседании физического отделения Русского физико-химического общества в 1895 году.



В мэрии Перми тогда признали ошибку и пообещали, что «в ближайшее время эта звезда будет демонтирована, в дальнейшем будет установлена новая плита с верными данными».



Аллея звёзд (или Аллея доблести и славы) находится в 66-м квартале эспланады и делится на три блока: Историческая аллея, Аллея славы, Аллея труда. На Исторической аллее размещены звёзды, посвящённые памятным событиям города, а на Аллее славы расположены звёзды в честь великих людей Перми. Аллея Труда включает звёзды, посвящённые городским предприятиям.



С 2008 года на Аллее славы было размещено 20 плит, среди них имена Василия Татищева, Сергея Дягилева, Александра Попова и других знаменитых пермяков.

Кроме звезды на Аллее, в Перми также есть памятник Попову — он находится рядом с перекрёстком улиц Попова и Ленина.

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