Елена Синица Прокуратура организует проверку в аэропорту Большое Савино Проверка коснётся ещё 27 аэропортов Урала Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уральская транспортная прокуратура планирует провести проверки в 27 аэропортах. В их числе и пермский аэропорт Большое Савино. Об этом ведомство сообщает в своих социальных сетях.

Поясняется, что проверка связана с начавшимися обильными снегопадами и перепадом температур. В частности, ведомство проверит, достаточно ли снегоуборочных машин в аэропортах, а также готовы ли они содержать лётное поле.









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