Елена Синица В России возрос спрос на психологов С начала года выложено 60 тыс. резюме таких специалистов Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

С января по ноябрь в России было открыто более 5,5 тыс. вакансий для психологов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в исследовании портала hh.ru.

При этом больше всего в психологах нуждаются в Москве (24% от всех отрытых в стране вакансий), Санкт-Петербурге (9%), Московской области (6%), Республике Татарстан и Краснодарском крае — по 4% от всех открытых вакансий.





Интересно, что чаще всего психологов ищут в сфере медицины и фармацевтики, а также в IT-сфере. С начала текущего года около 60 000 россиян разместили или обновили резюме психологов.





Поясняется, что медучреждения чаще всего ищут психологов для разрешения конфликтов. Представители сферы бизнеса ищут специалистов, которые могли бы оказывать психологическую поддержку работникам, консультировать в стрессовых ситуациях, проводить тренинги в рамках корпоративной поддержки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.