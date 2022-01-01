Максим Артамонов В Пермском крае за неделю на дорогах погибло четыре человека За это время зарегистрировано 368 ДТП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 21 по 27 ноября на территории Пермского края было зарегистрировано 368 ДТП. В них четыре погибли и 50 человек получили травмы, в том числе четверо детей до 16 лет.

Всего за неделю сотрудники Госавоинспекции зафиксировали 13940 нарушений:

— 182 водителя управляли транспортным средством в состоянии опьянения;

— 134 человека управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения;

— 125 водителей нарушили правила перевозки детей;

— 121 водитель привлечен за выезд на встречную полосу движения;

— 683 нарушения связаны с тонировкой автомобилей;

— 612 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам;

— 68 нарушений ПДД допущено водителями автобусов;

— 859 пешеходов нарушили ПДД.

ГИБДД призывает водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения.

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