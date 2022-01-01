Елена Синица В Перми прошел заключительный этап Гран-при по фигурному катанию Соревнования проходили на площадке УДС «Молот» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На минувшей неделе в Перми прошли Всероссийские юниорские соревнования и заключительный этап Гран При России. Соревнования проходили на площадке УДС «Молот».

Так, пермские спортсмены Юлия Артемьева и Алексей Брюханов взяли второй комплект золотых медалей юниорской серии. Кроме этого, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков заняли второе место на Гран-при, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.

«Это очередное доказательство того, что Пермский край остается центром парного фигурного катания в стране. Сегодня наши выдающиеся тренеры Валентина Тюкова и Павел Слюсаренко растят новых звёзд, а спортсмены делают успехи и преумножают спортивную славу Прикамья», — написал Махонин.

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