Елена Синица В Пермском крае из-за коронавируса скончались еще два жителя Выздоровели 77 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В медицинские учреждения пришлось госпитализировать 29 жителей региона. Выздоровели за минувшие сутки 77 человек, умерли двое.





С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 447 985 случаев заражения коронавирусом.

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