Елена Синица В Краснокамске резервист не смог оспорить решение о мобилизации По словам мужчины, он имеет хроническое заболевание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Краснокамский городской суд обратился мужчина, который хотел оспорить решение о мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина хотел, чтобы решение о мобилизации признали незаконным, так как он имеет хроническое заболевание, которое нужно дообследовать. Медосвидетельствования для определения категории годности в отношении него не проводилось.





Кроме этого, резервист обращал внимание на то, что он подлежал бронированию со стороны работодателя. Однако мужчина не предоставил суду никаких документов, подтверждающих наличие заболевания. Бронирование работодателем, как выяснилось, тоже не осуществлялось.





В результате суд отказал резервисту в удовлетворении требований.

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