Елена Синица В краевом центре технической инвентаризации сменился руководитель И.о. директора назначен Никита Морошкин Поделиться Твитнуть

фото: ЦТИ Пермского края

Александр Штейников ушел с поста директора ГБУ «Центр технической инвентаризации Пермского края». Об этом сообщает сервис «СПАРК-Интерфакс».

Согласно данным сайта краевого ЦТИ, исполняющим обязанности директора сейчас назначен Никита Морошкин. С 30 августа он также является соучредителем пермской компании «Континент 59». Организация является агентом по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами.





Бывший же руководитель краевого ЦТИ Александр Штейников трудоустроился в Москве, добавляет «Коммерсант-Прикамье».

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