Максим Артамонов В Перми рядом с лыжной базой «Динамо» найден труп мужчины Его нашли у родника Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Свердловском районе Перми у родника рядом с лыжной базой «Динамо» полиция обнаружила тело мужчины. Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю устанавливают его личность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в полиции, труп был обнаружен 17 ноября в 250 метрах от дома № 16 по улице Горловской.

У неизвестного мужчины также нашли связку ключей, рюкзак серо-черного цвета

Приметы: на вид 50—60 лет, худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, волосы седые короткие. На мужчине шапка вязаная черного цвета, куртка темного цвета, кофта синего цвета, майка в горизонтальную полоску сине-белого цвета, спортивные штаны черного цвета, кроссовки черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся, а также может помочь с установлением личности, полицейские просят обратиться в ближайшее отделение или сообщить информацию по контактным телефонам.

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