Максим Артамонов В России до 3 декабря продлён запрет полётов в аэропорты юга и центра страны Ограничения действуют для 11 аэропортов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ. На этот раз - до 3 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На сегодняшний день закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

Запрет на полёты в 11 городов юга и центра страны действует со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.

Россияне могут попасть в нужные им города только с многочисленными пересадками.

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