Андрей Стрельцов «Парма» проиграла в столице клубу МБА После этого результата пермская баскетбольная команда занимает восьмое место в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

«Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Москве уступила клубу МБА. Счёт поединка оказался 102:87 в пользу хозяев площадки.

Брайон Аллен стал самым результативным игроком пермской команды в этом матче, набрав 26 очков. Глеб Шейко набрал 21 очко.

Следующую игру «Парма» сыграет также в Москве 28 ноября. Пермяки выступят против лидера чемпионата ЦСКА.

На сегодняшний день подопечные Евгения Пашутина занимают восьмое место в турнирной таблице.

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