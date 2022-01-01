Максим Артамонов С начала года из Пермского края уехали более 51 тысячи человек Чаще всего пермяки выбирали Краснодарский край, Московскую и Ленинградскую области Поделиться Твитнуть

Фото: Росстат

В этом году в Прикамье снова зафиксирован миграционный отток жителей. За девять месяцев 2022 года из Пермского края уехали 51 784 человека, а приехали 48 200 человек. Миграционный отток составил 3584 человека. Об этом сообщает Пермьстат.

Чаще всего жители Пермского края выбирали для дальнейшего проживания Южный, Уральский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа. В основном пермяки отдавали предпочтение Краснодарскому краю, Московской и Ленинградской областям.

Миграционный отток в страны СНГ составил 637 человек. Наибольшее число мигрантов выбыли из Пермского края в Армению, Киргизию и Туркменистан. Также отмечается существенный приток мигрантов из Таджикистана. Со странами дальнего зарубежья также зафиксирован миграционный отток — 409 человек. Большую его часть составляли мигранты, выбывшие в Китай и Индию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.