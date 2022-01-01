Максим Артамонов Дмитрий Махонин рассказал о продвижении хода строительства инфекционной больницы На территории медучреждения будет создана собственная инфраструктура Поделиться Твитнуть

фото: социальные сети Дмитрия Махонина

В административно-хозяйственном блоке краевой инфекционной больницы подрядчик начал монтировать лифты, также завершается отделка на всех этажах и фасадные работы. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на своей странице в социальных сетях.

Лечебный корпус, который будет состоять из трёх секций, начали строить в июне. На сегодня корпус одной из секций готов на 95%, полностью возведены все пять этажей, ведется кладка стен. Вторая секция построена наполовину», — рассказал чиновник.

фото: социальные сети Дмитрия Махонина

По словам Махонина, на территории больницы будет создана собственная инфраструктура, которая обеспечит её автономное существование. Это центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция и станция обеззараживания сточных вод.

Сейчас ведутся работы по наружным коммунальным сетям — построены распределительные тепловые сети, идёт прокладка водопровода и ливневой канализации с локальными очистными сооружениями.

Новая инфекционная больница строится в Индустриальном районе Перми. Работы на стройплощадке по ул. Леонова, 84 начались в феврале с возведения административно-хозяйственного корпуса. Второй этап строительно-монтажных работ стартовал в мае — было начато строительство лечебного корпуса. Работы проводит ООО «ЖБК-Строй». Планируется, что медучреждение будет сдано в ноябре 2023 года.

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