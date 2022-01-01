Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 25 по 27 ноября Поделиться Твитнуть

25 ноября в 19:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт «Темная экскурсия с Марией Мельничук» (18+). На целый час таинственный лабиринт выставки «Это другое» (18+) погрузится во тьму, пробираться по которой участники будут с помощью лучей фонариков. Оказавшись в полной темноте, гости смогут увидеть, что скрывают тёмные работы Вадима Михайлова. Выхваченные ярким светом фрагменты произведений начинают проявлять неожиданные фактуры, цвета, детали и тонкое мастерство автора, работающего в технике сграффито (процарапывание).

25 ноября в 20:00 в частной филармонии «Триумф» Ольга Арефьева исполнит концертную программу «Рояль-Ковчег» (12+). Зрителей ждут редкие и сложные песни Ольги Арефьевой, а также произведения Георга Фридриха Генделя, Генри Пёрселла, Антонио Вивальди и музыка английского ренессанса.

26 ноября в 00:15 на сайте Medici.TV стартует трансляция Четвертой симфонии Сибелиуса и Реквиема Моцарта (16+), дирижирует Клаус Мякеля. В концерте заняты выдающиеся вокалисты: Сабин Девьей, Саша Кук, Джулиан Прегардьен и Бенджамин Эппл, а также Нидерландский камерный хор.

26 ноября с 12:00 до 18:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт Всероссийский фестиваль науки NAUKA (0+). Посетителей ждут научное шоу PROнауку для детей младшего возраста, интеллектуальная игра Smart cup Perm для студентов, научно-популярная лекция и воркшоп, а также интерактивная площадка Пермского института железнодорожного транспорта, посвящённая использованию технологий VR в образовательном процессе.

Всероссийский фестиваль науки NAUKA

Фото: пресс-служба Пермской библиотеки им Горького

26 ноября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи» (12+). Интересные факты и неожиданные открытия кураторы выставки представят во время ночной экскурсии по Лувру, которая даст новое понимание художественного видения и живописной техники Леонардо.

26 ноября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. П. И. Чайковского состоится концерт симфонической музыки (6+). В программе — Симфония №14 Дмитрия Шостаковича, солисты Карина Флоресс (сопрано) и Гарри Агаджанян (бас), и «Кармен-сюита» Жоржа Бизе и Родиона Щедрина. Дирижёр — Мигран Агаджанян.

Концерт симфонической музыки

Фото: permopera.ru

26 ноября в 19:30 в частной филармонии «Триумф» выступит композитор Илья Бешевли (6+), работающий в жанре минимализма и неоромантизма. Музыкант исполнит часовой сольный концерт из лучших сочинений и расскажет об образах, заложенных в его музыке.

26 ноября в 21:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция пятиактной версии «Дона Карлоса» (16+) Верди театра «Сан-Карло» в Неаполе.

26 ноября с 10:00 до 19:00 и 27 ноября с 11:00 до 16:00 в цехе №4 на Заводе Шпагина пройдёт презентация археологических находок (12+), совершённых при проведении работ на территории бывшего завода. Было найдено большое количество предметов, относящихся к XVIII, XIX и началу XX века. На презентации будет представлена большая часть найденных артефактов, а также пройдёт лекторий об истории и значении работ, об интересных находках и будут показаны 3D модели объектов, которые находились на территории в прошлом.

27 ноября в 00:30 на сайте Medici.TV стартует трансляция: Готье Капюсон и шесть выпускников «класса лучших» в виолончельной программе (16+). Музыканты представят публике произведения для семи виолончелей. В их числе аранжировки и транскрипции пьес Пьяццоллы, Чайковского, Бартока, Дворжака и Бизе, а также новые сочинения, в том числе по заказу, таких композиторов, как Брис Десснер, Ришар Дюбюньон, Гийом Коннессон и Бруно Мантовани. Последний поднимется на сцену, чтобы дирижировать собственным сочинением.

27 ноября в 13:30 в Пермской художественной галерее пройдёт игровая экскурсия «Морское путешествие» (0+, от 5 лет).

27 ноября в 15:00 в общественном центре «Владимирский» в рамках третьей арт-резиденции проекта «Придумай Пермь» пройдёт публичная презентация результатов в формате перформанса с ярким шествием «ожившей» реки (12+). Участники расскажут о речке Гусянке и продемонстрируют свои арт-проекты.

27 ноября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на постановку Кирилла Серебренникова оперы «Парсифаль» (16+) Рихарда Вагнера в Венской опере. В главных ролях — Йонас Кауфман и Элина Гаранча.

27 ноября в 16:00 в киноцентре «Премьер» в рамках цикла лекций о кино пройдёт лекция «Язык плаката» (6+). Речь пойдёт о формировании и развитии визуального языка плаката разных направлений со ссылками на исторический контекст, обстоятельства и вызовы среды, в которой этот язык формировался. Спикер — графический дизайнер и художник-концептуалист Александр Кошелев.

27 ноября в 18:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт поэтический вечер Анастасии Бердинских «В темноте» (16+).

27 ноября в 19:00 в Органном концертном зале в рамках IV Всероссийского дня органа выступит Сергей Черепанов, орган (Германия) (6+).

27 ноября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. П. И. Чайковского состоится сольный концерт Вероники Джиоевой (6+). В программе — арии из произведений Джузеппе Верди, Жюля Массне, Вольфганга Амадея Моцарта, Джакомо Пуччини и других композиторов.

Сольный концерт Вероники Джиоевой

Фото: permopera.ru

С 27 ноября по 1 декабря в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдут мероприятия интенсивной школы инклюзивной хореографии «Танцуют все!» (0+). В рамках проекта откроется выставка творческих работ людей с инвалидностью, приуроченная к Году культурного наследия народов России; пройдёт круглый стол «Инклюзия: современные подходы, трудности, вызовы, новые законодательные акты, роль региональных и территориальных органов власти, основные системные проекты в области инклюзии»; будут показаны инклюзивные спектакли театра «НЕТЕАТР» «Ветер, летающий с юга» и «Неровности. Точка. Смысл», а также откроются дискуссионные площадки.

1 декабря в 19:00 в Пермской художественной галерее пройдёт показ фильма «На пороге нового века» (12+, от 14 лет), посвящённого 100-летию галереи. Фильм представит автор сценария Анна Отмахова.

С 25 ноября в Пермской краевой библиотеке им. Горького работает выставка «Я люблю тебя, мама!» (12+) к Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Сотрудники музыкального отдела подготовили для посетителей нотные издания, аудиодокументы, книги и грампластинки, на которых можно услышать, как знаменитые певцы рассказывают о своих матерях и исполняют песни о них.

До 6 декабря в Доме художника работает выставка работ пермских художников «Театр без сцены» (6+).

«Театр без сцены»

Фото: пресс-служба Пермского Дома художника

До 15 января 2023 года в галерее «Марис-Арт» работает выставка Татьяны Нечеухиной про Новый год, семью и счастье «К вечеру выпал снег» (0+).

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