Максим Артамонов В Пермском крае будет выплачиваться единое ежемесячное пособие для семей с двумя детьми и беременных женщин Это решение снизит бюрократическую нагрузку Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Депутаты Заксобрания Пермского края в двух чтениях приняли законопроект о выплатах единого ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам. Он подготовлен по инициативе губернатора Дмитрия Махонина в рамках поручения президента РФ по выстраиванию целостной системы поддержки семей с детьми.

В краевом минсоце пояснили, что ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка будет введено в регионе с начала следующего года. Размер выплат будет составлять от 50% до 100% величины прожиточного минимума для детей — от 6 363 руб. до 12 726 руб., а для беременных женщин от 50% до 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения — от 6 979,5 руб. до 13 959 руб.

Такое пособие будет предоставляться в соответствии с едиными условиями для различных категорий граждан.

Пособия будут выплачиваться за счёт средств краевого бюджета при софинансировании из федерального бюджета. В 2023 году на эти цели из региональной казны будет выделено почти 6,3 млрд руб., в 2024 году — 7,8 млрд руб., а в 2025 году — порядка 7,9 млрд руб.

«Благодаря введению пособия будет выстроена единая, комплексная, «бесшовная», адресная система поддержки нуждающихся семей с детьми до достижения ими возраста 17 лет, а также беременных женщин с ранних сроков беременности», — пояснил министр социального развития Пермского края Павел Фокин.

По данным краевого минсоцразвития, это ежемесячное пособие объединит несколько видов выплат: беременным женщинам, на первого ребенка, на третьего ребенка, а также на детей от трёх до семи лет и на детей от восьми до 17 лет.

Получить эти деньги смогут семьи, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного уровня. При этом период расчета — 12 месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем обращения.

Чиновники также предложили установить выплату при рождении не только тройни, но и двойни с увеличением размера выплаты до 100 тыс. руб. на каждого ребёнка. Сейчас размер этой выплаты составляет 6 570,53 руб.

Павел Фокин заявил, что при получении пособия нужно будет подавать только одно заявление, а всю информацию о семье сотрудники минсоца будут получать в рамках межведомственного взаимодействия из налоговых органов, МВД и Росреестра. Это позволит уменьшить бюрократическую составляющую — семьям не надо будет подавать разные заявления на каждую из выплат отдельно.

Помимо выплат ежемесячного пособия, для льготников сохранятся региональные меры поддержки: бесплатное питание для школьников и единовременное пособие кормящим матерям.

Для нуждающихся многодетных семей сохраняются: ежемесячная денежная выплата на учащегося в возрасте от 17 до 23 лет; ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг на каждого члена семьи; бесплатное посещение музеев, выставок; бесплатное обеспечение одеждой для школы и спортивной формой; бесплатное питание для обучающихся по очной, очно-заочной форме, форме семейного образования; выплата компенсации 50% в музыкальных школах, спортивных секциях, школах искусств. Кроме того, сохранится обеспечение лекарственными препаратами детей до шести лет.

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