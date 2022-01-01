Максим Артамонов В Перми могут демонтировать фонтан у цирка Городские власти считают его восстановление нецелесообразным Поделиться Твитнуть

В Перми фонтан, который находится на ул. Уральская напротив цирка, может быть демонтирован. Это связано с тем, что он долго не эксплуатировался и пришёл в аварийное состояние. Такое мнение озвучил глава Перми Алексей Дёмкин во время прямого эфира на своей странице «ВКонатакте».

Чиновник уточнил, что сейчас инженерные системы фонтана разрушены, а восстановление существующей конструкции он считает не целесообразным.

«Ситуация осложняется тем, что он находится на земельном участке который принадлежит не муниципалитету, а Российской Федерации, потому что сам цирк — это федеральное учреждение», — рассказал Дёмкин.

На месте демонтированного фонтана власти планируют выполнить благоустройство, добавил он.

Константин Долгановский

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