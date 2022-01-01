Максим Артамонов В Гайнах Пермского края 16 чиновников не предоставили сведения о доходах и счетах в банках Двоих сотрудников местной администрации уволили Поделиться Твитнуть

Прокуратура Гайнского района проверила, как исполняется законодательство по противодействии коррупции в администрации муниципального округа. Итогом стало увольнение двух чиновников и привлечение к дисциплинарной ответственности ещё 14. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как установили в ведомстве, сотрудники местной администрации не предоставили полные и достоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год. Кто-то из них скрыл данные об имуществе и полученных доходах, а кто-то не предоставил данные о счетах в банках.

В связи с этими нарушениями прокурор внес главе администрации округа представления, и 14 сотрудников администрации привлекли к дисциплинарной ответственности, а ещё двух уволили.

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