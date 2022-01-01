Максим Артамонов В Пермском крае за год отремонтировано более 762 км дорог Это было сделано при рекордном финансировании в 30,4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С начала этого года в Прикамье было отремонтировано 762 и построено 16 км автодорог. Об этом рассказал министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков, подводя итоги дорожного сезона на заседании регионального правительства.



За счёт привлечения федеральных средств финансирование дорожной отрасли было рекордным. В этом году средства дорожного фонда составляют 30,4 млрд рублей (из них 4,3 млрд. руб. — федеральные деньги), это на 11,5 млрд руб. больше, чем в прошлом году, рассказал чиновник.



По его словам, за год были завершены четыре крупных инфраструктурных объекта: реконструкция путепровода автодороги «Кунгур — Соликамск», строительство дополнительных полос на автодороге Полазна — Чусовой, реконструкция автодороги «Пермь — Ильинский — Хохловка» и строительство съезда с дороги к микрорайону «Дальний Восток» в Чусовом.



Вешняков также пообещал, что движение по новому Чусовскому посту будет открыто до конца декабря этого года.



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