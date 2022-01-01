Елена Синица В Прикамье за сутки выявлено 198 случаев заражения COVID-19 Больше всего заболевших в Перми, Березниках и Лысьвенском округе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 198 случаев заражения коронавирусом. При этом в числе инфицированных 84 жителя в возрасте 60 лет и старше.

Больше всего заболевших оказалось в Перми, Березниках и Лысьвенском округе.





В то же время пришлось госпитализировать в медицинские учреждения региона 23 человека. Выздоровели за минувшие сутки 132 человека, умер один житель. С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 447 687 случаев заражения.





В целом по стране заболели 5784 человека, выздоровели 6112, умерли 58.

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