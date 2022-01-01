Максим Артамонов В Перми до конца этого года на торгах будут разыграны четыре участка под многоквартирное жильё Аукционы пройдут 1, 8 и 22 декабря Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Перми состоятся открытые аукционы на право аренды земельных участков под многоквартирное жильё с ограничением в шесть и 10 этажей. Заявиться на участие можно не позднее, чем за неделю до даты проведения торгов - они пройдут 1,8 и 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Перми.

В рамках аукционов за право аренды земельных участков под строительство многоквартирного жилья выставлено четыре площадки по улицам Белозёрской, 10а и 30а, Усинской, 7 и Фрезеровщиков, 34а.

На аукционе 1 декабря под строительство многоквартирного жилья представлены участки по адресам: ул. Фрезеровщиков, 34а и ул. Белозёрская, 30а. На первой площадке возможно строительство многоквартирных домов высотой до шести этажей. Площадь участка — 16 802 кв. м. Начальная цена составляет 47,3 млн руб., срок аренды — 10 лет и 8 месяцев.

На участке по ул. Белозёрской, 30а допустимо строительство многоквартирного дома высотой до 10 этажей. Площадь участка составляет 3850 кв. м, начальная цена — 2,9 млн руб. Срок аренды — пять с половиной лет.

На торги 8 декабря выставлена площадка по ул. Усинской, 7. Там подрядчик сможет возвести многоквартирный жилой дом высотой до шести этажей. Участок предлагается арендовать на 8 лет и 8 месяцев. Площадь участка составляет 16 215 кв. м, начальная цена — 14,8 млн руб.

Победитель аукциона, запланированного на 22 декабря, сможет арендовать участок по ул. Белозёрской, 10а площадью 14 267 кв. м. Он находится в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-2. Здесь допустимо строительство многоквартирных домов высотой до шести этажей. Начальная цена аукциона — 10,7 млн руб. в год, срок аренды — 8 лет и 8 месяцев.

Победитель торгов должен сразу внести арендную плату за три года.

Как пояснила и.о. заместителя главы администрации Перми Ольга Андрианова, помимо участков под многоквартирное жильё, на декабрьские торги выставлены площадки под торговый центр, магазины, гаражи и индивидуальное жилищное строительство.

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