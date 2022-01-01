Максим Артамонов В Перми за ночь выявили 84 нарушения по содержанию улиц Больше всего нарушений зафиксировано в Индустриальном, Мотовилихинском и Свердловском районе Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Русанов

Для обработки тротуаров и дорог Перми в ночь на 24 ноября использовано более 300 тонн противогололёдных материалов, в том числе реагента «Бионорд». На улицах работало порядка 100 единиц техники и более 130 рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Как отчитались чиновники, прежде всего делается уборка тротуаров и пешеходных зон, спусков, подъёмов, остановок общественного транспорта. В ночь на 24 ноября из 188 осмотренных объектов улично-дорожной сети были выявлены нарушения на 84. Основное нарушение связано с тем, что подрядчики не делают «прометание проезжей части после ночной обработки противогололёдными материалами, а также не в полной мере обеспечивают расчистку тротуаров».

Больше всего нарушений зафиксировано в Индустриальном, Мотовилихинском и Свердловском районе.

По информации синоптиков, в ближайшее время в городе своё влияние распространит циклон из Нижнего Поволжья, это приведёт к понижению атмосферного давления, облачности и выпадению осадков.

Замечания по уборке снега горожане могут направлять в районные учреждения благоустройства и на портал «Управляем вместе». Также чиновники утверждают, что учитывается информация, поступающая от жителей в социальных сетях.

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