Максим Артамонов В Соликамске местный житель организовал наркопритон Его также будут судить за незаконное приобретение и сбыт наркотиков Поделиться Твитнуть

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В Соликамске полиция завершила расследование двух уголовных дел по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт), ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение наркотических средств) в отношении 34-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.



В июле этого года полиция задержала его за сбыт запрещенного вещества. При личном досмотре у него были обнаружили два свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотики — производные N-метилэфедрона общей массой более 3 грамм.



Как выяснилось, запрещенное вещество он взял у своей знакомой дома, когда находился в гостях. Часть наркотика он планировал употребить сам, а часть — сбыть. Для этого мужчина разделил вещество на три разовых дозы и упаковал. После этого по интернету злоумышленник списался с другой знакомой девушкой и предложил ей приобрести запрещенное вещество за 1,5 тыс. руб.



В ходе следствия было установлено, что мужчина причастен ещё к одному преступлению. Он организовал в своей квартире притон для наркоманов, куда могли попасть по предварительной договоренности только его знакомые. Мужчина предоставлял своим гостям шприцы, посуду и различные приспособления для курения.



По факту организации притона было возбуждено ещё одно уголовное дело. В ходе следствия уголовные дела были объединены в одно производство.



Материалы уголовного дела направлены в суд.





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