Максим Артамонов Пермскому краю выделят 998 млн рублей на зарплаты врачам В целом российским регионам выделят почти 59 млрд рублей на эти цели Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Регионам РФ будет выделено 58,5 млрд руб. на зарплаты врачам. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, слова которого передаёт telegram-канал «Дума ТВ».



Речь идёт о повышении зарплат врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу. Для этого правительство изменило методику финансирования выплат медикам в российских регионах. Теперь деньги будут поступать непосредственно в региональные минздравы (раньше они передавались в территориальные фонды ОМС и распределялись уже оттуда) и использоваться на выплаты только тем категориям специалистов, которые перечислены в майском указе президента от 2012 года.



Методика распределения регионам 58,5 млрд руб. на зарплаты медработников была утверждена российским правительством ещё 29 октября. Самый крупный межбюджетный трансферт на эти цели получит Москва — 7 млрд руб. В тройке лидеров также Московская область (2,8 млрд руб.) и Санкт-Петербург (2,4 млрд руб.).



Пермский край из этих средств получит 998 488,3 млн руб.



По словам министра здравоохранения, чиновники также прорабатывают механизм стимулирования медицинских работников из первичного звена.



В ноябре этого года Михаил Мурашко также сообщал, что российские регионы должны сформировать запас лекарств не менее чем на четыре месяца. Это связано с задержками поставок препаратов из-за границы. По словам чиновника, в РФ наращивается производство лекарств.







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