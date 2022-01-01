Максим Артамонов В список 100 главных этнических артефактов России попали два объекта культурного наследия из Пермского края Это техника росписи по дереву Обвинская роспись и традиционный праздник «Барда-зиен» Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Санкт-Петербурге состоялась презентация «Антологии народной культуры», в которой собраны обряды и праздники, эпические сказания, ремёсла, промысловые, песенные и танцевальные традиции — ровно 100 объектов нематериального этнокультурного достояния народов России. В их число вошли два объекта культурного наследия из Пермского края — Обвинская роспись и праздник «Барда-зиен». Об этом сообщили в пресс-службе краевого минкульта.



Как уточнили в ведомстве, проект реализуется в рамках Года культурного наследия народов России. Для формирования антологии каждый регион представил один или несколько объектов, ценность которых определил экспертный совет по вопросам формирования реестра объектов нематериального культурного наследия.



Обвинская роспись — один из видов уральской кистевой росписи по дереву. Яркое явление в народных росписях Прикамья XIX — начала XX века украшало деревянную утварь: прялки, бондарную посуду, игрушки.



«Барда-зиен» — праздник народных традиций жителей Бардымского округа. История Барда-зиен насчитывает более 200 лет. Это один из любимых праздников башкир, татар и других народов, проживающих в Прикамье. Он ежегодно проходит в середине июня. Это праздник труда, искусства и спорта.



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