В Прикамье расширяются возможности VoLTE Время соединения между абонентами МТС сократилось на 30% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Компания МТС модернизировала сети LTE в Прикамье. Проведённые работы позволили улучшить качество голосовых вызовов, совершаемых по технологии VoLTE (Voice over LTE), и сократить время соединения между абонентами на 30%, сообщила директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова в своём telegram-канале.

Основными преимуществами технологии VoLTE являются более быстрый дозвон, сверхчёткая передача голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате и возможность совершать звонки, не прерывая интернет-сессии. Например, одновременно с разговором по телефону абонент сможет отправлять электронную почту, загружать файлы через мобильный интернет или скачивать «тяжёлый» контент – видео в хорошем качестве, презентации, учебные программы и документы в любых форматах.

Кроме того, технология удобна для тех, кто часто использует смартфон как домашний или рабочий Wi-Fi-роутер – теперь можно отвечать на звонки и самому совершать вызовы без опасений, что это помешает остальным подключённым через точку доступа абонентам пользоваться мобильным интернетом МТС на высоких скоростях. VoLTE обеспечивает качественный голосовой приём везде, где есть сети МТС LTE. При этом голос собеседника в трубке, благодаря HD Voice, слышен так же хорошо, как и при «живом» разговоре на расстоянии вытянутой руки.

«МТС активно развивает покрытие в Пермском крае, предоставляя своим абонентам качественную связь. Мы делаем ставку на увеличение количества населённых пунктов, где доступны услуги МТС, обеспечение «коврового» покрытия в ключевых населённых пунктах Прикамья, а также модернизацию современных технологий, позволяющих максимально комфортно пользоваться услугами голосовой и мобильной связи. Нынешние возможности VoLTE — новый уровень в предоставлении голосовых сервисов, которыми смогут воспользоваться наши абоненты. Отклик сети, благодаря проведённым работам, позволит дозваниваться ещё быстрее, мобильный интернет в это время продолжит работать на максимальных скоростях», — отметила Оксана Кайгородова.

Технология VoLTE доступна практически на всех моделях современных смартфонов крупных брендов.

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