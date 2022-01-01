Максим Артамонов Пермский край занял 69-е место в рейтинге регионов по охвату вакцинацией против гриппа Прививки поставила почти треть населения Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Роспотребнадзор опубликовал рейтинг российских регионов по охвату вакцинацией против гриппа. Пермский край оказался на 69-м месте среди 84 субъектов РФ — в регионе вакцинировано 36,1% населения. Данные опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

На 18 ноября в пятерку лучших вошли ХМАО (53,7%), Тюменская область (53,5%), ЯНАО (52, 9%), Республика Мордовия (51,7%) и Астраханская область (49,7%), сообщили в ведомстве.

Замыкают список Смоленская область (31,7%), Республика Карелия (29,9%), Республика Коми (28,9%), Псковская и Мурманская области (27,4 и 23,7% соответственно).

В целом по России уровень охвата вакцинацией против гриппа сегодня составляет 40,9%.

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