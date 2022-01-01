Максим Артамонов
Пермский край занял 69-е место в рейтинге регионов по охвату вакцинацией против гриппа
Прививки поставила почти треть населения
Роспотребнадзор опубликовал рейтинг российских регионов по охвату вакцинацией против гриппа. Пермский край оказался на 69-м месте среди 84 субъектов РФ — в регионе вакцинировано 36,1% населения. Данные опубликованы на сайте Роспотребнадзора.
На 18 ноября в пятерку лучших вошли ХМАО (53,7%), Тюменская область (53,5%), ЯНАО (52, 9%), Республика Мордовия (51,7%) и Астраханская область (49,7%), сообщили в ведомстве.
Замыкают список Смоленская область (31,7%), Республика Карелия (29,9%), Республика Коми (28,9%), Псковская и Мурманская области (27,4 и 23,7% соответственно).
В целом по России уровень охвата вакцинацией против гриппа сегодня составляет 40,9%.
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