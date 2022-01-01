Максим Артамонов
В Перми начали реставрировать главный корпус ПГСХА
Все работы планируется выполнить к началу 2023 года
В Перми начались работы по реставрации фасада главного учебного корпуса аграрно-технологического университета (ПГСХА) на ул. Петропавловская, 23. Их выполняют в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Подрядчик должен восстановить и укрепить кирпичную кладку на фасаде и ограде, выполнить реставрацию каменных плит и металлических секций ограды Мариинского сада.
Завершение работ запланировано на начало 2023 года.
Ремонт здания обойдётся вузу в 227 млн руб. Эти деньги выделены из федерального бюджета, за счёт пожертвований попечительского совета ПГАТУ и руководителей предприятий агропромышленного комплекса Пермского края.
Главный учебный корпус ПГСХА — это историческое здание, в котором с конца XIX века располагалась Мариинская женская гимназия. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
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