Максим Артамонов В Перми начали реставрировать главный корпус ПГСХА Все работы планируется выполнить к началу 2023 года Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ПГСХА

В Перми начались работы по реставрации фасада главного учебного корпуса аграрно-технологического университета (ПГСХА) на ул. Петропавловская, 23. Их выполняют в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Подрядчик должен восстановить и укрепить кирпичную кладку на фасаде и ограде, выполнить реставрацию каменных плит и металлических секций ограды Мариинского сада.

Завершение работ запланировано на начало 2023 года.

Ремонт здания обойдётся вузу в 227 млн руб. Эти деньги выделены из федерального бюджета, за счёт пожертвований попечительского совета ПГАТУ и руководителей предприятий агропромышленного комплекса Пермского края.

Главный учебный корпус ПГСХА — это историческое здание, в котором с конца XIX века располагалась Мариинская женская гимназия. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Константин Долгановский

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.