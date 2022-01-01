Максим Артамонов Мобилизованный из Пермского края отец пятерых детей добился возвращения домой Его отправляли в учебный центр в Елани Поделиться Твитнуть

Центр помощи ошибочно мобилизованным Пермского края помог добиться отсрочки от частичной мобилизации для отца с пятью детьми из Карагайского района. Мужчину мобилизовали и отправили в учебный центр Елань Свердловской области, несмотря на его семейное положение. Об этом сообщает Народный фронт.

Как выяснилось, после мобилизации мужчины, семья осталась практически без средств к существованию. Все дети, младшему из которых всего пять лет, а двум старшим — 17 и 18 лет (являются студентами очной формы обучения), находятся на иждивении. Супруга работает на полставки.

Чтобы вернуть мужа домой, его жена обращалась почти во все возможные инстанции, но везде ей отказывали. Ситуация изменилась, когда супруга резервиста обратилась в ОНФ и направила обращение в региональную мобилизационную комиссию — было принято решение о демобилизации отца семейства.

Центр содействия ошибочно мобилизованным в Пермском крае открылся 26 сентября. За это время была оказана помощь 60 мобилизованным жителям и их семьям. По обращениям проведено более 1600 консультаций.

О случаях незаконной мобилизации в Пермском крае можно сообщить по единому региональному номеру: 8 (342) 206-58-13 и по электронной почте org59@onf.ru.

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