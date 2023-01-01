Отмена льготной ипотеки с 01.01.2023. Правда или вымысел? Поделиться Твитнуть

Срок действия программы льготного жилищного кредитования истекает 31 декабря 2022 года. Вопрос о ее продлении поднимался неоднократно, но пока решения не принято и основными показателями покупательской активности с 01 января 2023 года останутся иные программы господдержки, в том числе семейная ипотека, которая, к сожалению, распространяется только на определенную категорию граждан с детьми.

По оценкам экспертов, ставка по ипотеке может вырасти до 10-12%, что скажется на увеличении ежемесячного платежа и как следствие итоговой сумме переплаты за приобретенное жилье. Поэтому если вы задумываетесь о покупке квартиры, мы рекомендуем выходить на сделку до конца этого года, пока размер ипотечной ставки составляет в среднем 7%.

Давайте оценим разницу на примере квартиры в ЖК «SMART City»1:

Вводные:

Площадь квартиры: 58,8 кв.м. Стоимость квартиры: 6 140 000 р. Первоначальный взнос 15%: 921 000 р. Срок ипотеки: 25 лет

При покупке ДО 31.12.2022 по ставке 6,7%:

Ежемесячный платеж: 35 900 р. Сумма переплаты: 5 560 000 р.

При покупке ПОСЛЕ 31.12.2022 по предполагаемой ставке 10,5%:

Ежемесячный платеж: 49 300 р. Сумма переплаты: 9 580 000 р.

Вывод: При покупке квартиры после 31.12.2022г. размер вашего ежемесячного платежа будет почти на 30% выше, при этом размер переплаты увеличится почти в 2 раза.

Впечатляет? Не откладывайте покупку! Строительная готовность жилого квартала «SMART City» 100%. В настоящее время ведется процесс получения Разрешения на ввод в эксплуатацию.

Оформив сделку сейчас, вы покупаете квартиру без рисков в готовом доме по цене строящегося, ведь после ввода объекта в эксплуатацию стоимость на квартиры, как правило, увеличивается.

В продаже остались последние квартиры площадью от 31,8 до 73,8 кв.м, часть планировок в единственном варианте. Выбирайте понравившуюся планировку и готовьтесь к новоселью. Подобрать подходящую ипотечную программу и подать заявку на одобрение вы можете прямо в нашем офисе продаж. Мы оценим и реализуем вашу квартиру на вторичном рынке и подскажем, как грамотно использовать средства гос. субсидий. Ждём вас!

Записаться на индивидуальную экскурсию, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City. Оставить заявку на бронь квартиры и машиноместа можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market или по телефону 207-17-07.

1ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская,52а. Застройщик — ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/

2Ставка от 6,7% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Господдержка 2020» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика — партнера Банка при первоначальном взносе от 15%, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации», а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб. — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта — рубли РФ.

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