Максим Артамонов В Перми начали восстанавливать портрет барда Сергея Наговицына Его убирали из-за капремонта дома Поделиться Твитнуть

Фото: Пермь Активная

На фасаде дома на улице Крисанова, 17 начались работы по восстановлению портрета музыканта Сергея Наговицына, которое было убрано в сентябре. Об этом сообщает интернет-газета «Текст».

Изображение артиста появилось в 2019 году на фасаде жилого дома на перекрестке улиц Крисанова и Петропавловская. Авторы панно — Николай Старков и Даниил Блинов. При этом изначально планировалось изобразить портрет на доме по адресу: Петропавловская, 97, в котором жил музыкант, но там не нашлось места, поэтому его нарисовали на соседнем доме. Инициатором выступила вдова Сергея — Инна, а средства на работу собрали поклонники творчества Наговицына.

Осенью этого года в доме начался капитальный ремонта в рамках подготовки Перми к 300-летнему юбилею, и панно с изображением барда убрали.

В начале ноября стало известно, что граффити внесено в паспорт проекта и утверждено краевым минкультом и городским департаментом градостроительства и архитектуры.

Сергей Наговицын родился в Кировском районе Перми в 1968 году. Он приобрёл популярность как автор-исполнитель песен в жанре городского романса и русского шансона. При жизни музыканта было выпущено семь альбомов, а после — ещё три. Он скончался в 31 год от остановки сердца после концерта в Кургане в 1999 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.