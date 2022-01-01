Максим Артамонов В Перми впервые проведена операция для предотвращения инсульта После неё пациентов могут выписывать почти на следующий день Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В краевом клиническом кардиодиспансере прошли две уникальные операции по установке в сердце окклюдера — специального устройства, предотвращающего возникновение инсульта. Каждая из них длилась около часа. Подобные операции в Пермском крае были проведены впервые. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевой минздрав.

Сейчас пациенты с окклюдером чувствуют себя хорошо — они готовятся к выписке из стационара.

Как уточняют в минздраве, благодаря подобным операции возможность безопасно жить получают пациенты с нарушением ритма сердца, которые имеют противопоказания к приему антикоагулянтов — препаратов, препятствующих образованию тромбов.

Для предотвращения тромбообразования врачи обычно делают открытую операцию на сердце, но этот способ достаточно травматичен для пациента. А сейчас медики могут выбрать максимально щадящую манипуляцию, которая позволяет выписать пациента в максимально короткие сроки — буквально через сутки.

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