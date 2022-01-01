Максим Артамонов
В Перми во время реставрации фасада Оперного театра строители нашли «капсулу времени» из 1959 года
В записке из прошлого перечислены имена рабочих, которые участвовали в перестройке здания
При демонтаже гранитной плитки фасада в Пермском театре оперы и балета строители нашли бутылку с запиской. В ней было написано: «Здесь в Перми в мае 1959-го года вели облицовочные работы командированные гранитчики города Москвы...».
В записке перечислялись фамилии и имена рабочих, участвовавших в реставрации здания более 60 лет назад. «Капсулу времени» передали в фонд театрального музея.
Реконструкция здания Пермского театра оперы и балета проводилась с 1957 по 1959 год. Проект подготовили московские архитекторы Гипроавиапрома. Они предложили возвести вокруг существующей «коробки» новые стены. Таким образом было расширено пространство театра.
В современном фойе сохранились фасадные колонны старого здания. За кулисами можно обнаружить фрагмент кирпичной кладки, которая была ещё в XIX веке.
Сегодняшняя реставрация театра проходит в рамках 300-летия города. В здании обновляют фасад, меняют оконные проёмы и ремонтируют кровлю.
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