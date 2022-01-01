Елена Синица На этой неделе в Перми будет работать один мобильный пункт вакцинации При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 24 по 26 ноября будет работать один мобильный пункт вакцинации. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевой минздрав.

Так, привиться от гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции можно будет в ТРК «Семья» (2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree). Здесь привиться можно 24-25 ноября с 15:00 до 19:00 и 26 ноября с 11:00 до 15:00.





Для того чтобы вакцинироваться в мобильном пункте, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет.

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