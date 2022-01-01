Максим Артамонов В Пермском крае число работников с зарплатами больше 100 тыс. рублей составило 4,3% Регион занял 35-е место в России по этому показателю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты РИА Новости провели ежегодное исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составили соответствующий рейтинг субъектов РФ.

За основной показатель ранжирования в рейтинге была взята доля работников, которые получают на руки 100 тыс. руб. и более в месяц. Также эксперты проанализировали и отобразили в рейтинге такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников (менее 20 тыс. руб. в месяц) и диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Среди лидеров рейтинга по доле высокооплачиваемых специалистов в регионах России традиционно стала Чукотка, где доля высокооплачиваемых работников с зарплатами выше 100 тыс. руб. составляет 49,6%, а количество жителей, получающих меньше 20 тыс. руб., — 1,5%. Диапазон самых распространённых зарплат в этом регионе составил от 65 до 164 тыс. руб. Второе и третье места заняли ЯНАО (от 60 до 152 тыс. руб.) и Магаданская область (от 55 до 132 тыс. руб.).

Москва заняла в рейтинге лишь пятое место — диапазон самых распространённых зарплат в столичном регионе составил 45-129 тыс. руб.

Пермский край оказался на 35 месте. В нашем регионе доля высокооплачиваемых работников составила 4,3%, а низкооплачиваемых — 16,6%. Диапазон самых распространённых зарплат — от 24 до 51 тыс. руб.

Лидерами по доле низкооплачиваемых работников являются Кабардино-Балкария (41,4%), Ингушетия (40,5%), Дагестан (39,6%), Чечня (39,5%), Северная Осетия (39%) и Карачаево-Черкесия (38,8%).

Оценка доли работников с зарплатой выше 100 тыс. и ниже 20 тыс. руб. производилась на основе данных официальной статистики по средним чистым зарплатам с сентября 2021 года по август 2022-го.

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