Максим Артамонов В Перми пьяный мужчина угнал машину на автозаправке Через час его задержала полиция Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми пьяный мужчина попытался угнать машину таксиста, который приехал на автозавправку в Свердловской районе и вышел из автомобиля, чтобы оплатить бензин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным полиции, инцидент произошёл на автозаправке на ул. Емельяна Ярославского. Водитель автомобиля «Лада» приехал туда вместе с пассажиром. Пока таксист оплачивал бензин, пассажир пересел за руль и уехал. Таксист попытался догнать машину, однако потом позвонил в полицию.

Угнанный автомобиль был найден в течение часа в Индустриальном районе Перми, а пьяный мужчина задержан. Им оказался 34-летний мужчина из Верещагинского района. Ранее он уже был судим. На допросе он признал вину, но не смог объяснить свои мотивы, сославшись на то, что был пьян.

Он оставил автомобиль, потому что в нём закончился бензин.

Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).

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