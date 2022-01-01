Максим Артамонов В Перми за год очищено от мусора 13 км береговых полос малых рек Экологи обращают внимание на проблему комплексного ухода за этими природными территориями Поделиться Твитнуть

Егошиха

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В этом году в Перми было очищено от мусора 13 км береговых полос на трёх реках: Егошихе от Северной до Средней дамбы, на Иве в границах экологической тропы «Ивинская» и на реке Брюханиха в Индустриальном районе. Очистка включала в себя уборку от бытовых, древесных, строительных и других отходов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Работы проводились в рамках муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми». Ширина береговых участков, на которых проводится очистка, составляет 10 метров от уреза воды.

Экоактивисты, опрошенные «Новым компаньоном», положительно оценили эту работу, но обратили внимание чиновников на её недостаточность. По их мнению, в Перми нужно менять режим содержания малых рек.

«По нашему опыту в Саду Соловьёв мы видим, что мусор появляется ежедневно. Он прилетает не сам — его приносят люди. И мы вместе с Обществом охраны природы мы разработали и установили стенд «Экопикник». Мы рассказываем, что на природных территориях лучше воздержаться от пикников. В крайнем случае взять термос и многоразовый контейнер и не в пакете, а в рюкзаке. Так мусору не станется шанса», — рассказала координатор проекта «Слушай Соловья» Надежда Баглей.

Фото: Надежда Баглей

Экоакивиситска также обратила внимание на то, что содержание долин рек должно быть постоянным. Например, эту функцию мог бы взять на себя Горзеленстрой, который занимался бы проблемами этих природных территорий комплексно, а не от случая к случаю.

Для того, чтобы долины стали ценимыми, чистыми и по-настоящему природными необходимо также создавать клубы друзей рек, проводить экскурсии, научную работу, мониторинг и экопрактики вместе с жителями, считает Баглей.

По словам председателя краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы» Юрия Хохлова, первое и главное правило — не мусорить у рек, и оно касается всех: от ребенка, бросающего фантик, до юрлица, проводящего отсыпку строительным мусором.

«Если говорить в целом о чистоте рек, то нужна инвентаризация всех сливов и контроль за ними с оперативным и весомым наказанием. Но это, к сожалению, пока недостижимо. Свалки и мусор нужно убирать в непрерывном режиме, так сейчас мусорят постоянно. Но важно соблюдать природные ритмы и делать это экологически целесообразно. Например, не шуметь по время гнездования птиц и не выносить ветки и листья из долин рек. Убирать, конечно, и в русле и по всей долине», — рассказал Хохлов.

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