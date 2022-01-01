Андрей Стрельцов Пермский лыжник Савелий Коростелёв победил на первом этапе Кубка страны Он сумел выиграть в гонке у олимпийского чемпиона Большунова Поделиться Твитнуть

Савелий Коростелёв

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Сегодня стартовал Кубок России 2023 года по лыжным гонкам. В первый день прошла гонка в спринте классическим стилем.

У мужчин победил 18-летний Савелий Коростелев, представляющий Пермский край. Наш молодой земляк преодолел дистанцию за три минуты и 53,62 секунды. При этом участвовавший в гонке прославленный Олимпийский чемпион Александр Большунов пришёл к финишу позже из-за сломанной во время гонки палки.

Ещё один спортсмен, выступающий в зачёте за Прикамье и Красноярский край, Андрей Кузнецов, финишировал четвертым.

Также четвёртой в соревновании у женщин была наша землячка Мария Истомина.

Первый этап Кубка России в Хакасии в посёлке Вершина Теи проходит с 19 по 20 ноября.

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