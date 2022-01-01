Максим Артамонов
В Перми на Коммунальном мосту образовалась большая пробка
Причиной стали две аварии
Поделиться
Твитнуть
Сегодня с утра пермские автомобилисты сообщают в соцсетях о большой пробке, которая образовалась на Коммунальном мосту из-за двух аварий.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», затор образовался от Центрального рынка до ТРК «СпешиLove». Движение затруднено в обе стороны. В Госавтоинспекции пока никак не прокомментировали ситуацию.
Также пробки образовались на улицах Карпинского, Революции и Чкалова.
«Яндекс. Карты» оценивает пробки в центре города в 6 баллов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть