Андрей Стрельцов «Пермские медведи» одолели питерский «Зенит» Эта победа позволила пермской гандбольной команде остаться на третьей строке турнирной таблицы Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

Продолжаются игры предварительного этапа гандбольной Суперлгили. «Пермские медведи» на своей площадке добились убедительной победы над «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Хозяева уверенно провели поединок завладели и ни разу по его ходу не позволили сопернику повести в счёте. Итог встречи — 38:30.

Теперь у подопечных Валентина Бузмакова в турнире пять побед и одно поражение, а также третье место в турнирной таблице.

Следующую игру «Пермские Медведи» проведут дома 30 ноября. Они выступят против «Чеховских медведей» (0+).

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