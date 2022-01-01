Андрей Стрельцов «Парма» одержала трудную победу над «ПАРИ НН» В матче всё решилось на последних секундах Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

«Парма» в Перми в игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретилась с клубом «ПАРИ- Нижний Новгород». Поединок прошёл в упорной борьбе, и разница счёте составила всего два очка — 85:83.

Больше всех очков в матче в составе хозяев площадки набрал Брайон Аллен — 24. Джастин Робертсон на свой счёт записал 16 очков.

Следующие игры подопечные Захара Пашутина проведут в столице против МБА и ЦСКА. В Перми зрители увидят свою команду 2 декабря.

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