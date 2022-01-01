Елена Синица В Пермском крае выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом Умерли двое Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом. В числе зараженных 51 житель в возрасте 60 лет и старше. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Наибольшее число зараженных помимо Перми выявлено в Березниках и Верещагинском округе.





За эти же сутки в медучреждения региона госпитализировано 27 человек. Выздоровели 175 человек, умерли двое.

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