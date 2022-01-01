Максим Артамонов В эти выходные в Перми пройдут рейды ГИБДД Дорожные полицейские будут ловить пьяных водителей и пешеходов-нарушителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные дни сотрудники ГИБДД проведут в Перми рейды по пресечению грубых нарушений ПДД. Массовые проверки водителей и патрулирование отдалённых территорий планируется провести вечером и ночью. Днём пройдут мероприятия по профилактике ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщили в пермской Госавтоинспекции.

В ГИБДД отмечают, что пешеходы — это категория участников дорожного движения, которая требует повышенного внимания. В ведомстве ссылаются на резко возросшее число наездов на пешеходов в Перми. В основном из-за того, что они переходят дорогу в не предназначенных для этого местах и не соблюдают элементарные меры безопасности при переходе дороги. ДТП с участием пешеходов происходят в основном утром и вечером.

В Госавтоинспекции напомнили, что сообщить о пьяных водителях, а также о пешеходах, которые находятся на дороге с риском для жизни, можно по телефону 112.

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