Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 18 по 20 ноября Поделиться Твитнуть

18 ноября в 14:00 в Государственном архиве Пермского края в рамках VIII архивного просветительского фестиваля «Архиffest—2022» (18+) пройдёт встреча «Истории пермских микрорайонов» в формате Open Space. Центральными событиями станут рассказы об истории микрорайонов Перми и презентация документальных материалов из личного фонда пермского краеведа Виктора Семянникова.

18 ноября в 19:00 в Органном концертном зале пройдёт концерт джазового трио Kle2Go (Москва). В концертной программе «Хмель и вереск» (6+) — авторские композиции и импровизации, пьесы из репертуара Эннио Морриконе и Пэта Метени, а также песни Сергея Никитина и Евгения Крылатова.

18 ноября в 20:00 в частной филармонии «Триумф» в рамках проекта «Немое кино в «Триумфе» будет показан шедевр французского кино 1923 года «Верное сердце» (12+).

18 и 19 ноября в 19:00 в Пермском театре оперы и балета состоится мировая премьера новой постановки оперы Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» (16+). Опера прозвучит в обрамлении пролога и эпилога, написанных Валерием Вороновым (Беларусь/Германия) специально по заказу театра. Композитор вступает в диалог с музыкой Бартока, работая в тесном соавторстве с режиссёром Евгенией Сафоновой и дирижёром спектакля Фёдором Ледневым над созданием единого театрального и музыкального целого.

«Замок герцога Синяя Борода»

18 ноября в 20:00 и 19 ноября в 15:00 и 20:00 в театре «Сцена-Молот» продолжится серия премьерных показов камерного мюзикла «Живая история о смерти» (12+). Этот спектакль — победитель лаборатории мюзикла «Резиденция ТТ—2021», участники которой пытались переосмыслить жанр, предложить современные мюзикловые сюжеты и найти неожиданные творческие решения.

«Живая история о смерти»

19 ноября с 12:00 до 20:00 в пространстве «Дом» пройдёт фестиваль «Всё живое» (0+). Жители и гости города смогут попробовать экологичную еду и узнать больше об осознанном образе жизни. На фестивале будут продаваться эко-вещи, веганские продукты, а также пройдут мастер-классы и лектории про осознанный образ жизни и экологию.

19 ноября в 12:00 в селе Гамицы начнётся локальный гастрономический праздник «Калач да каша — пища наша» (0+). В программе фестиваля: мастер-классы по выпечке калачей и готовке калиновой каши, турнир по поеданию калачей, конкурсы, праздничные гуляния, частушечные баталии и многое другое.

19 ноября в 14:00 в деревне Аитково отметят Праздник гуся (0+). В программе: квест-игра «В десяточку!», конкурс поделок из гусиных перьев, «Лавка народных умельцев», праздничный концерт и дегустация «гусиной каши», а также многое другое.

19 ноября в 15:00 в музее современного искусства PERMM психолог Ольга Копылова проведёт авторскую экскурсию «Теневые образы бессознательного» (18+) по выставке «Это другое» (18+). Гостей ждёт путешествие по теневым образам работ Вадима Михайлова и разговор о том, как из-за нарушения диалога между центром сознания и центром бессознательного мы попадаем во власть иллюзий, сомнений и Тени.

19 ноября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Канова» (12+), посвящённый скульптору Антонио Канове.

19 ноября в 19:00 в Органном концертном зале состоится открытие XVI Международного фестиваля современной музыки «Sound 59» (6+). В концертной программе примут участие известные исполнители Перми и Казани. Академический хор «Млада» под руководством Ольги Выгузовой исполнит части из нового сочинения Дмитрия Батина «За весною зима». Композиторы из Казани Алсу Сунгатуллина и Екатерина Шатрова представят свои новые сольные и ансамблевые произведения для флейты, фортепиано, органа и скрипки. В этом году отмечает юбилей композитор Никита Широков. В честь этого события прозвучат две его премьеры: пьеса «Талисман» для трубы и органа будет исполнена молодой органисткой Еленой Морозовой и трубачом Константином Березиным. Диптих для голоса и фортепиано на стихи Анны Ахматовой прозвучит в исполнении солистки Пермской краевой филармонии Маргариты Соснер, партия фортепиано — Наталья Шамарина. Пьеса «Atum» для органа соло написана композитором Евгенией Кудряшовой из Чайковского. В преддверии 300-летия Перми прозвучат произведения, посвящённые любимому городу: пермские пианистки, преподаватели ДМШ № 6, объединятся в ансамбле, чтобы сыграть популярную пьесу Игоря Машукова «В пермском зверином стиле». В исполнении Академического хора Пермского государственного института культуры (руководитель Татьяна Иванова) и молодых солистов института прозвучат «Песня о Перми» Виктора Пантуса и премьера гимна Перми, сочинённого Игорем Машуковым.

«Млада»

Андрей Чунтомов

21 ноября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» в рамках фестиваля пройдёт премьера оперы-дефиле Игоря Машукова «Танго с коровами» (6+).

19 ноября в 23:00 на сайте Medici.TV стартует трансляция премьеры: «Осуждение Фауста» (16+) Берлиоза. Постановщик — Жан-Луи Гренда. Дирижёр — Кадзуки Ямада. «Осуждение Фауста» — грандиозный спектакль, в котором участвуют 80 певцов и 300 костюмов. Среди вокалистов крупнейшие имена лирической сцены: самоанский тенор Пене Пати в заглавной роли, меццо-сопрано Од Экстремо в роли Маргариты и бас Николя Куржаль в роли Мефистофеля.

19 и 20 ноября в 17:30 в Доме Мешкова пройдут два вечера классической музыки (0+). В исполнении лауреата российских и международных конкурсов, пианиста Алексея Швыдкина прозвучат произведения Шопена, Рахманинова, Баха.

20 ноября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на балет Джона Ноймайера «Нижинский» (12+). Спектакль прославленного хореографа, преклоняющегося перед гением Нижинского — и дань памяти великому артисту, и желание разгадать ту магию, что он создавал на сцене, и попытка понять, что сыграло в его судьбе роковую роль.

20 ноября в 20:00 в Органном концертном зале квартет «Каравай» исполнит программу «Музыка кино» (6+).

С 21 ноября в галерее «Другие круги» работает выставка «Путь» (0+) Ларисы Грибовой, которая создаёт авторские экземпляры мишек Тедди.

21 ноября в 19:00 в Музее современного искусства PERMM стартует третья арт-резиденция проекта «Придумай Пермь» (12+ от 13 лет). Конструировать образы экологичного будущего Перми будет экокоманда общественного центра «Владимирский» под кураторством самарского художника Сергея Баландина. Темой проекта станет экология, а главным героем — городская речка Гусянка. В 19:00 проект представят Наиля Аллахвердиева (руководитель музея PERMM, продюсер проекта), Анастасия Шипицина (куратор проекта) и Альбина Рыбакова (лидер сообщества экоактивистов реки Гусянки). В 19:20 состоится лекция Сергея Баландина «Современное искусство — новые опции». Вход на все события проекта бесплатный, по предварительной регистрации.

До 23 ноября в киноцентре «Премьер» можно увидеть детектив Педро Альмодовара «Поговори с ней» (18+).

24 ноября в 19:00 в ДК им. Солдатова зрителей ждёт концертная программа Пермского губернского оркестра «Всё только начинается» (6+), посвящённая 45-летию творческой деятельности Евгения Тверетинова.

До 16 декабря в Пермской Арт-резиденции работает выставка дизайнера и художника родом из Санкт-Петербурга Елизаветы Талавиры «Мой пермский период. 15 из 50» (0+). Выставка автора представляет разнообразие техник — лоскутный текстиль, графику, живопись — и посвящена 15-летнему творческому периоду, проведённому в Перми.

«Мой пермский период. 15 из 50»

До 30 декабря в историческом парке «Россия — моя история» работает выставка об экспедиции Витуса Беринга «Как Беринг в Осе зиму ожидал и куда путь держал» (0+). Центральный экспонат выставки — уменьшенный макет Осинской крепости в масштабе 1:87. Макет представляет оборонительные сооружения острога: ров, тын, частокол, башни, застройку внутри крепости и за её пределами.

«Как Беринг в Осе зиму ожидал и куда путь держал»

До 19 января в галерее «Дом Боне» работает персональная выставка Анастасии Поповой «В доме тепло» (0+). Каждая работа, представленная в экспозиции, — отдельная история, рассказывающая о формировании эмоциональных связей с местом, которое человек называет домом.

«В доме тепло»

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