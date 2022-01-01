Максим Артамонов Бывшего главу краевого минкульта Торчинского исключили из состава совета по культуре при губернаторе Вместо него в совет вошла действующий министр Алла Платонова Поделиться Твитнуть

Глава Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ, который вносит изменения в состав совета по культуре при губернаторе. Согласно изменениям, экс-министр культуры региона Вячеслав Точинский исключён из совета. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщается в документе, изменения потребовались в связи с произошедшими кадровыми перестановками.

Вместо Торчинского в состав совета вошла действующий министр культуры Алла Платонова, которая возглавила ведомство в феврале этого года.

На сегодняшний день совет по культуре при губернаторе состоит из 42 человек. Среди имён 10 новых — завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ Владимир Абашев, руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева, новый директор Пермской хоровой капеллы мальчиков Дмитрий Батин, директор краевого колледжа искусств и культуры Лариса Белецкая, новый гендиректор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков и др.

Вместе с Торчинским из состава исключены прежний руководитель Пермского цирка Мария Сумишевская, бывший исполнительный директор Пермского академического Театра-Театра Анатолий Пичкалёв, советник губернатора Пермского края по вопросам культуры и искусства Эльмира Щербакова, театральный режиссёр Владимир Васильев и депутат гордумы Перми Татьяна Шестакова.

Напомним, в начале ноября местные СМИ писали, что Торчинского уволили с должности руководителя цирка. Это связывали с приездом в Пермь министра культуры РФ Ольги Любимовой и гендиректора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного. Сообщалось, что Вячеслав Торчинский якобы даже не встретил гостей. Сам чиновник опроверг это.

Директором Пермского цирка Вячеслав Торчинский был назначен в конце сентября. До этого он с 2018-го по декабрь 2021 года возглавлял министерство культуры Пермского края. Планировалось, что после отставки он станет руководить Пермской государственной художественной галереей, однако коллектив учреждения и общественность Перми не поддержали это назначение.

В марте 2022 года Торчинский стал директором Самарского драматического театра, но проработал на этой должности всего три месяца, покинув её по собственному желанию. В июне этого года СМИ писали, что экс-министр культуры Пермского края может возглавить ДК им. Калинина, однако в итоге этого не произошло. Сейчас и.о. директора ДК Татьяна Грибанова.

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