Максим Артамонов Главврач районной больницы из Пермского края Андрей Котомин уехал на спецоперацию Он будет работать врачом-хирургом в зоне СВО Поделиться Твитнуть

Фото: Сайт Осинской районной больницы

Главный врач Осинской центральной районной больницы Андрей Котомин отправился в командировку на спецоперацию на Украине. Об этом сообщает «Коммерсантъ.Прикамье» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, Котомин отправился в зону СВО в качестве врача-хирурга. Конкретное место, куда он уехал, не уточняется. Известно лишь, что он отправился в командировку 16 ноября, а вернётся в 2023 году.

Андрей Котомин в 1989 году окончил лечебный факультет Пермского государственного медицинского института. С 1998 по 2001 год был заведующим травматологического отделения Осинской больницы, а с ноября 2001 года назначен главным врачом.

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