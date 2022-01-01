Максим Артамонов На капитальный ремонт четырёх школ Перми будет выделено дополнительно 91 млн рублей Все работы планируется завершить до 1 сентября следующего года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Краевые власти выделят дополнительно 91 млн руб. на капитальный ремонт четырёх школ Перми. В их число вошли гимназия № 22, школы № 77 и 93, а также школа «Синтез». Об этом рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина на заседании краевого правительства.

Эти образовательные учреждения входят в федеральную программу по ремонту, в которой участвует Пермский край. На их капремонт выделено свыше 810 млн руб. (380 млн руб. — средства федерального софинансирования).

«Четыре школы в ремонте, выделены большие средства с нашей стороны и со стороны федерации, однако в ходе ремонтных работ выяснилось, что этих средств недостаточно, потому школы будут отремонтированы не полностью. Например, школа «Синтез» на выделенные деньги смогла бы только отремонтировать центральную часть, а два боковых здания не были бы отремонтированы», — пояснила Кассина.

Чиновница также отметила, что в ходе ремонта в школе «Синтез» проявились скрытые работы. В целом уже сделан ремонт фундамента, цоколя, кровли, отмостки. Сделаны монтажные и внутренне штукатурные работы, ремонт входных групп.

«Чтобы объект был готов, необходим капитальный ремонт двух пристроек, фасадов, устройство шумоизоляции и ремонт крыльца. Поэтому прошу направить 91 млн руб. в Пермь, чтобы довести все работы до конца. Школы должны быть сданы до 1 сентября 2023 года», — добавила министр, обращаясь к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

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