Максим Артамонов С начала года квадратный метр жилья в Перми подорожал на 19,4% По итогам октября в Перми квадратный метр стоит более 107 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедший месяц цена за 1 кв. м жилья выросла в 39 городах, в 29 снизилась, а в двух осталась прежней. К таким выводам пришли эксперты федерального портала «МИР КВАРТИР», которые составили рейтинг цен на новостройки в российских городах по итогам октября.

В рейтинг вошли 70 городов. Наибольший рост был отмечен в Новокузнецке (+4,3%), Сочи (+3,2%), Краснодаре (+2,1%), Кургане (+1,9%), Владикавказе (+1,8%), Перми (+1,7%) и Тольятти (+1,7%). Самое заметное снижение цен произошло в Грозном (-6,8%), Мурманске (-4,1%), Москве (-3,9%), Севастополе (-3%), Нижнем Тагиле (-2,5%) и Калининграде (-2,1%).

Пермь оказалась на 28 месте в рейтинге. Цена за 1 кв. м в городе составляет 107 200 руб., а квартира в среднем стоит 5 659 080 руб. — прирост с начала года 19,4%.

Тройку лидеров по дороговизне жилья возглавляет Сочи. В этом городе цена за «квадрат» сейчас составляет 326 315 руб., а за квартиру — 12 081 938 руб. Далее идут Москва (318 230 руб. за 1 кв. м) и Санкт-Петербург (225 478 руб. за 1 кв. м).

Самое дешёвое жильё сейчас в Махачкале — 41 764 руб. за «квадрат». Средняя цена квартиры в столице Дагестана — 2 852 446 руб.

С января этого года средняя квартира по стране подорожала на 21,9% и сейчас стоит 5 835 326 руб. Это на 1,6% больше, чем месяцем ранее. В среднем «квадрат» жилья подорожал на 2,8% — до 110 018 руб.

«Спрос на новостройки начал сокращаться, когда застройщикам стали запрещать «нулевую» ипотеку, по которой ежемесячный взнос был подъёмным для покупателей. А поскольку стоимость квартир, приобретаемых по этим программам, была взвинчена на 15-25%, ценовой пузырь начал сдуваться. Довершила дело мобилизация и тревожные ожидания в обществе, не располагающие к таким долгосрочным проектам, как покупка квартиры в ипотеку», — пояснил гендиректор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.

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