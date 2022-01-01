Максим Артамонов В Пермском крае будут переселены более 400 жителей из труднодоступных сёл За последние три года в 15 деревнях Прикамья не осталось ни одного жителя Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В три ближайшие года из труднодоступных сёл и деревень Пермского края будут переселены более 400 жителей. За предыдущие три года были полностью расселены 15 таких населённых пунктов. На эти цели было перечислено 203 млн руб. субсидии из краевого бюджета. Об этом рассказала министр территориального развития Светлана Усачёва на заседании краевого правительства, трансляция которого велась ВКонтакте.

Подводя итоги переселения и планах на 2023-2025 годы, чиновница сообщила, что сейчас в регионе реализуется два направления по переселению граждан.

В рамках одного из них жители полупустующих аварийных домов с окраин шахтёрских городов и посёлков Кизеловского угольного бассейна переезжают в окружные центры муниципалитетов КУБа. Это направление в Прикамье действует с 2019 года, и за четыре года полностью расселены 28 многоквартирных домов — около 315 человек. На эти цели из бюджета края перечислено более 118 млн руб.

В следующем году власти обещают переселить 186 жителей семи многоквартирных домов в посёлке Углеуральском Губахинского округа.

Рассказывая о переселении 15 деревень, чиновница привела в пример посёлок Лель Гайнского округа, который находится в 80 км от Гайн. Оттуда за последние годы переехало 120 человек.

В 2023 году, по данным Усачёвой, впервые планируется переселение жителей из зон затопления и берегообрушения. В результате в ближайшие три года переедут 442 человека из 14 труднодоступных населённых пунктов, а также жилых помещений, расположенных в зонах затопления и берегообрушения в трёх населённых пунктах.

С 2020 года в переселении участвуют малочисленные деревни и посёлки, находящиеся в труднодоступных, отдалённых территориях. Это затрагивает населённые пункты, где нет необходимой социнфраструктуры. На сегодняшний день в программе переселения участвуют 14 муниципалитетов, в их число входит север края и территории Коми-Пермяцкого округа. В следующие три года чиновники планируют потратить на эти цели более 346 млн руб.

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