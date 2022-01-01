Максим Артамонов В Перми в детской больнице пациентам давали суп с тараканами Чиновники выясняют причины, по которым насекомое оказалось в тарелке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми оказались недовольны качеством питания в педиатрическом отделении больницы им.Гринберга. Один из пациентов опубликовал пост в сообществе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте», в котором рассказал о том, чем кормят посетителей. Он разметил фотографию тарелки супа, на краю которой находилось насекомое, похожее на таракана.

«Такое чудо плавает в тарелке 21 детской больницы в Закамске, вот и причина ротавирусной инфекции. Супчик, кстати протертый для детишек, сколько таких перетерли неизвестно», — написал горожанин, разместивший фотографию.

Опубликованный пост нашёл отклик среди пользователей, и они рассказали о своём опыте. Одни бывшие пациенты написали, что вообще не ели в этой больнице и привозили свою еду, другие вспомнили, что ночью в тамбуре видели много тараканов.

Как рассказали «Новому компаньону» в краевом минздраве, «между больницей и подрядчиком заключён договор на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий».

«Причины, по которым насекомое оказалось в тарелке, выясняются. Очередная дата проведения мероприятий намечена с 20 по 30 число. С представителя службы взято объяснение по изложенному в посте «ВКонтакте» факте», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.