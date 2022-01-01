Максим Артамонов В ночь на 18 ноября пермяки смогут наблюдать метеорный поток Леониды Астрономическое явление будет лучше видно на окраине города Поделиться Твитнуть

В ночь на 18 ноября в Пермском крае можно будет наблюдать уникальное астрономическое явление — метеорный поток Леониды, который демонстрирует до 15 метеоров в час на пике. Об этом сообщили в Пермском планетарии.

Этот метеорный поток средней силы кажется уникальным за счёт того, что примерно каждые ЗЗ года имеет циклонический пик, где в час выпадают сотни метеоров. Последний такой случай пришёлся на 2001 год. Он создается из остаточного материала кометы 55P/Teмпeля-Tуттля, открытой в 1865 году, рассказали в планетарии.

Поток происходит ежегодно с 6 по 30 ноября. В этот раз максимум приходится в ночь 18 ноября. Наблюдать его можно до 02:00. Для этого нужно выбрать тёмное место на окраине города и смотреть в сторону созвездия Льва.

Первым историческим свидетельством об этом метеорном потоке является его описание, сделанное Евтихием Александрийским в 901 году. Наиболее известен метеорный дождь, который наблюдался в ноябре 1833 года в США на территории от Атлантического океана до Скалистых гор.

В последний раз мощный метеорный дождь наблюдался в 1966 году, когда каждый час в небе можно было наблюдать до 150 тыс. метеоров.

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